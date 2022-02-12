Телескоп James Webb передал на Землю первые после своего запуска снимки

Орбитальный телескоп James Webb передал Национальному управлению США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) свои первые после запуска экспериментальные снимки. Об этом говорится в заявлении ведомства, опубликованном в пятницу, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Вся команда "Уэбба" в восторге от того, насколько хорошо продвигаются первые шаги по съемке и настройке телескопа. Мы были так счастливы видеть, что свет проникает в [камеру ближнего инфракрасного диапазона] NIRCam", - приводятся в заявлении слова главного исследователя камеры Марсии Рике.

Снимки представляют собой изображения 18 размытых точек света - столько же, сколько зеркальных панелей у камеры. Сообщается, что в течение месяца специалисты будут корректировать расположение зеркальных сегментов камеры, пока 18 изображений не сложатся в целостную картинку.

Как указано в пресс-релизе, телескоп начал делать снимки 2 февраля. Ученые меняли его положение в зависимости от прогнозируемого местонахождения объекта 156 раз. Весь процесс занял около 25 часов. "Изображения "Уэбба" будут становиться только четче, - говорится в заявлении. - Ожидается, что первые научные изображения будут доставлены на Землю этим летом".

Запуск состоялся в конце декабря с космодрома Куру во Французской Гвиане. Телескоп является совместным проектом NASA, Европейского космического агентства и Канадского космического агентства.

На обсерватории установлено зеркало диаметром 6,5 м - самое крупное из когда-либо выводившихся на орбиту. С помощью телескопа James Webb будут изучать древнейшие во вселенной звезды и галактики, сформировавшиеся после Большого взрыва, а также искать потенциально пригодные для жизни планеты. Расчетный срок его эксплуатации составляет 10 лет.