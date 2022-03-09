«Бавария» обновила рекорд Лиги чемпионов
«Бавария» одержала победу над «Зальцбургом» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 7:1, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".
Таким образом, мюнхенский клуб в 20-й раз в истории вышел в четвертьфинал ведущего европейского турнира.
По данным Opta Franz, «Бавария» обновила свой же рекорд. Ближайшим конкурентом мюнхенцев по данному показателю является «Барселона», которая выходила в четвертьфинал Лиги чемпионов 18 раз.
Напомним, также забитыми мячами в составе мюнхенского клуба отличились Серж Гнабри, Томас Мюллер (дубль) и Лерой Сане. Единственный мяч «Зальцбурга» забил Мауриц Кьергор. Встреча прошла на «Альянц-Арене» в Мюнхене.
Таким образом, «Бавария» вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Сельскохозяйственная выставка в Турции может стать возможностью для азербайджанских бизнесменов - глава MÜSİAD-Azerbaycan
Ведутся работы по проекту создания энергетического коридора Север-Юг между Ираном, Азербайджаном и РФ
В Узбекистане обсуждены вопросы взаимодействия со Швейцарским агентством по развитию и сотрудничеству
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила азербайджанских женщин с Международным женским днем (ФОТО)
Двое американцев армянского происхождения приговорены к разным срокам тюрьмы за нападение в турецком ресторане в Беверли-Хиллз
Казахстан прорабатывает договоренности для направления грузов по маршруту Актау/Курык-Баку-Тбилиси-Карс
Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии на агдамском и нахчыванском направлениях – минобороны