«Бавария» обновила рекорд Лиги чемпионов

«Бавария» одержала победу над «Зальцбургом» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 7:1, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

Таким образом, мюнхенский клуб в 20-й раз в истории вышел в четвертьфинал ведущего европейского турнира.

По данным Opta Franz, «Бавария» обновила свой же рекорд. Ближайшим конкурентом мюнхенцев по данному показателю является «Барселона», которая выходила в четвертьфинал Лиги чемпионов 18 раз.

Напомним, также забитыми мячами в составе мюнхенского клуба отличились Серж Гнабри, Томас Мюллер (дубль) и Лерой Сане. Единственный мяч «Зальцбурга» забил Мауриц Кьергор. Встреча прошла на «Альянц-Арене» в Мюнхене.

Таким образом, «Бавария» вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов.