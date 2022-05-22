Нападающий Мбаппе продлил контракт с «ПСЖ» до 2025 года

«Пари Сен-Жермен» в Twitter объявил о продлении контракта с нападающим Киллианом Мбаппе, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

Новое соглашение с 23-летним французом рассчитано до лета 2025 года.

20 мая стало известно, что руководство «ПСЖ» предложило форварду из Франции зарплату €100 млн в год после уплаты налогов и подписной бонус €300 млн, а также возможность распоряжаться частью имиджевых прав.

В нынешним сезоне чемпионата Франции Мбаппе принял участие в 32 матчах, в которых ему удалось забить 24 мячей и отдать 15 результативных передач. Его команда лидирует в чемпионате Франции, опережая ближайшего преследователя на 14 очков. В 2018 году Мбаппе стал чемпионом мира в составе сборной Франции.

Ранее неоднократно сообщалось, что Мбаппе перейдет в «Реал». Некоторые СМИ утверждали, что соглашение французского форварда со «сливочными» уже подписано.