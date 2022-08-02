МИД КНР осудил визит Пелоси на Тайвань

БАКУ /Trend/ - Китай в ответ на визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань примет все меры для защиты суверенитета и территориальной целостности страны, говорится в заявлении МИД КНР, сообщает Trend во вторник со ссылкой на ТАСС.

Как отмечается в заявлении, МИД КНР выступает решительно против и осуждает визит Пелоси на Тайвань.

Визит Пелоси на Тайвань является серьезным нарушением суверенитета и территориальной целостности Китая, подрывает мир и стабильность в регионе, посылает неверные сигналы сепаратистским силам, отмечает ведомство.

Как заявляет МИД, Китай призывает США прекратить "разыгрывать тайваньскую карту" для контроля над КНР, извращать принцип "одного Китая" и потворствовать сепаратизму на Тайване.

"США и Тайвань играют в очень опасную игру с огнем, пытаясь изменить статус-кво в Тайваньском проливе", - говорится в заявлении.