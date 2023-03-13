Вкладчики Silicon Valley Bank получат доступ к своим средствам с 13 марта

Клиенты обанкротившегося Silicon Valley Bank (SVB) смогут получить доступ ко всем своим средствам, начиная с понедельника, заявили федеральные агентства США в воскресенье, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Вкладчики будут иметь доступ ко всем своим деньгам, начиная с понедельника, 13 марта. Налогоплательщик не понесет никаких убытков, связанных с ликвидацией Silicon Valley Bank,"- говорится в совместном заявлении американских Минфина, Федеральной резервной системы и Федеральной корпорации по страхованию вкладов (FDIC).

Агентства также подтвердили, что банковская система США в целом "остается устойчивой и стоит на прочном фундаменте, в значительной степени благодаря реформам, которые были проведены после финансового кризиса и обеспечили лучшие гарантии для банковской отрасли".

Согласно многочисленным сообщениям, регулирующие органы также выставляют на аукцион SVB в рамках усилий по сдерживанию последствий исторического краха банка на прошлой неделе.