Лента "Всё везде и сразу" получила премию "Оскар" в главной категории "Лучший фильм"

Картина "Всё везде и сразу" (Everything Everywhere All at Once, 2021) Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта удостоена премии "Оскар" в номинации "Лучший фильм".

Об этом объявлено на проходящей в воскресенье 95-й церемонии вручения наград Американской академии киноискусств, трансляцию которой ведет телекомпания ABC, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Лента рассказывает о борьбе женщины со злом в параллельных вселенных. Фильм сочетает элементы комедии абсурда, научной фантастики, боевика, фэнтези и мультфильма.