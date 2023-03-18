ООН подтвердила продление черноморской зерновой инициативы

В ООН подтвердили продление черноморской зерновой инициативы, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Черноморская зерновая инициатива, подписание которой состоялось в Стамбуле 22 июля 2022 года, продлена... Мы выражаем благодарность правительству Турции за их дипломатическую и оперативную поддержку", - говорится в коммюнике, опубликованном в субботу на сайте организации.

Как отмечается в документе, "мы продолжаем оставаться приверженными соглашениям и призываем обе стороны удвоить их усилия для его всеобъемлющего исполнения".

"Черноморская зерновая инициатива, а также меморандум о взаимопонимании о продвижении российского продовольствия и удобрений на мировых рынках, являются критически важными для мировой продовольственной безопасности, особенно для развивающихся стран", - подчеркивается в коммюнике.