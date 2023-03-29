Оттава предоставит Киеву кредит через МВФ в 2023 финансовом году

Канада в 2023 финансовом году планирует предоставить Украине кредит на $1,8 млрд по линии Международного валютного фонда (МВФ), сообщает телеканал CBC со ссылкой на проект бюджета страны, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Канада предоставит Украине кредит на сумму 2,4 млрд канадских долларов ($1,8 млрд) в следующем финансовом году. Данная мера содержится в последнем проекте бюджета, который был передан в парламент во вторник министром финансов Христей Фриланд", - говорится в сообщении.

Отмечается, что новый кредит планируется выделить Киеву через МВФ. Эта сумма предназначена для того, чтобы покрыть дефицит