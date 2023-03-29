В Японии заявили о намерении добиваться денуклеаризации КНДР

Правительство Японии в тесном сотрудничестве с США, Южной Кореей и всем международным сообществом будет добиваться денуклеаризации КНДР. Об этом в среду на регулярной пресс-конференции заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В тесном японско-американском, японско-американско-южнокорейском сотрудничестве, а также в сотрудничестве с международным сообществом мы будем добиваться полного выполнения резолюций Совета безопасности ООН и денуклеаризации Северной Кореи", - отметил он. Мацуно подчеркнул, что ракетно-ядерная активность Пхеньяна несет прямую угрозу миру и безопасности "Японии, региона и всего международного сообщества".