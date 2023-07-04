Китай осудил сожжение Священного Корана в Швеции

БАКУ /Trend/ - Министерство иностранных дел Китая заявило, что выступает против любых действий против мусульман и действий, направленных против религиозных убеждений.

Как передает Trend, об этом сказал официальный представитель МИД КНР Мао Нин на пресс-конференции в Пекине.

"Никому не должно быть позволено использовать свободу слова в качестве предлога для начала конфликта или для подстрекательства одной цивилизации против другой. Министерство иностранных дел Китая выступает против любых действий против мусульман и действий, направленных против религиозных убеждений", - отметил он.

Напомним, что в Стокгольме, в первый день праздника Гурбан, мужчина иракского происхождения по имени Салван Момика сжег Коран, бросив его на землю перед Стокгольмской мечетью на площади Медбаргареплатсен, затем наступил на него, произнеся оскорбительные высказывания в адрес ислама.