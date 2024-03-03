В ХАМАС заявили о готовности продолжить переговоры с Израилем

БАКУ /Trend/ - Палестинское движение ХАМАС готово продолжить переговоры с Израилем с участием посредников, если будет достигнута договоренность о прекращении огня, но Израиль не готов к этому.

Как передает Trend, об этом сказал заместитель главы Политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук.

"Наш приоритет — восстановление сектора Газа, предоставление гуманитарной помощи и освобождение пленных с обеих сторон. После этого мы сможем начать переговоры благодаря посредникам", - отметил Марзук.

Отметим, что 7 октября на Израиль была совершена комбинированная атака. С начала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху.

Израиль объявил о состоянии войны после массированного ракетного обстрела со стороны сектора Газа. Кроме того, министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов.