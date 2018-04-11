В Алжире упал военный самолет, погибли более 200 человек

Военный самолет потерпел крушение в Алжире, число жертв может превысить 200 человек, сообщает телеканал "Аль-Хадас" со ссылкой на алжирские СМИ, передает РИА Новости.

Новостной портал Alg24, в свою очередь, сообщает, что крушение потерпел самолет Ил-78. ЧП произошло в сельскохозяйственной зоне близ города Блида в среду около 08.00 по местному времени, отмечает портал.

На место происшествия были направлены 14 карет скорой помощи. Движение на близлежащих дорогах перекрыто.

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