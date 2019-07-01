Саудовские ПВО сбили запущенный из Йемена беспилотник

1 июля 2019 17:17 (UTC+04:00)

Силы противовоздушной обороны Саудовской Аравии в понедельник сбили беспилотник, запущенный мятежниками из движения "Ансар Алла" (хуситами) из Йемена в сторону королевства, говорится в сообщении командования воюющей в Йемене арабской коалиции во главе с Эр-Риядом, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Силы коалиции перехватили и сбили беспилотник, выпущенный поддерживаемыми Ираном хуситами из Саны в направлении королевства", - говорится в сообщении. При этом уничтожение беспилотника произошло на территории Йемена.

Хуситы почти ежедневно обстреливают ракетами или запускают начиненные взрывчаткой беспилотники по соседней Саудовской Аравии, стремясь причинить ущерб важным военным и гражданским объектам. Так, за прошлый месяц они неоднократно наносили удары по саудовским аэропортам вблизи границы с Йеменом.
В результате удара, нанесенного йеменскими мятежниками по залу прилетов саудовского аэропорта Абхи 12 июня, 26 человек, в том числе женщины и дети, получили ранения.

Военно-политический конфликт в Йемене между правительством и повстанцами-хуситами из шиитского движения "Ансар Алла" продолжается с 2014 года. На стороне правительства с марта 2015 года выступает военная коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией. В декабре 2018 года стороны конфликта в Йемене впервые за несколько лет встретились за столом переговоров, которые были организованы под эгидой ООН в Стокгольме. Им удалось достигнуть ряда важных соглашений, в частности об обмене пленными, прекращении огня в городе-порте на Красном море Ходейде и передаче его хуситами под контроль ООН.

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