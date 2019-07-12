Боевики обстреляли населенные пункты в Латакии, Алеппо и город Хама

Незаконные вооруженные формирования за сутки обстреляли населенные пункты сирийских провинций Латакия, Алеппо и города Хама, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"В течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Сафсафа провинции Латакия, Макание-Эд-Дубари провинции Алеппо и города Хама одноименной провинции", - сказал он.

Сообщается, что за прошедшие сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон была проведена одна гуманитарная акция в населенном пункте Хербет-Гази провинции Хомс.

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