Главы МИД Ирака, Иордании, Египта проведут встречу в Багдаде 4 августа

Министры иностранных дел Ирака, Иордании и Египта проведут трехстороннюю встречу в Багдаде в воскресенье, 4 августа, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Трехсторонняя встреча пройдет на уровне министров иностранных дел Ирака, Иордании и Египта в Багдаде в воскресенье, 4 августа", - говорится в документе, опубликованном на сайте ведомства.

В ходе встречи стороны обсудят укрепление отношений арабских стран, расширение сотрудничества, экономические факторы для стабилизации ситуации в Ираке. Главы МИД намерены обсудить борьбу с терроризмом, а также обменяться мнением о наиболее важных вопросах, включая региональное развитие.

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