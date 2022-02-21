Недостаток инвестиций привел к повышению цен на энергоносители - саудовский министр

Недостаток инвестиций в сферах нефти и газа привел к повышению цен на энергоносители в последнее время. Об этом заявил в воскресенье министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд, выступая в Эр-Рияде на открытии 14-й Международной конференции и выставки нефтегазовых технологий (IPTC), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Недостаток инвестирования в отраслях нефти и газа ставит под угрозу энергетическую безопасность <...>. Это привело также к усугублению ситуации на рынке и к повышению цен на нефть. Я считаю, что кампания по снижению инвестиций в нефть и газ является недальновидной", - указал глава ведомства, выступление которого в прямом эфире транслировал саудовский телеканал "Аль-Ихбария".

Между тем, как уточнил министр, власти королевства "продолжают вкладывать инвестиции в производственные мощности" в сферах нефти и газа, а также в области возобновляемой энергетики.

В декабре правительство Саудовской Аравии приняло бюджет королевства на 2022 год, который стал профицитным впервые с 2013 года. Пополнению государственной казны, как ожидается, в частности, будут способствовать снижение уровня государственных расходов и повышение мировых цен на нефть. Не связанные с нефтью сектора экономики, согласно финансовому документу, принесут королевству на 4,8% больше прибыли, чем в 2021 году.

Ранее генеральный секретарь Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) Мухаммед Баркиндо выразил мнение, что ситуация на нефтяном рынке, помимо геополитической напряженности, осложнена существенным недоинвестированием отрасли. По его словам, в 2015-2016 годах инвестиции в добычу нефти сократились более чем на 50%, а во время пандемии коронавируса - на 30%.