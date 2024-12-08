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Командование сирийской армии сообщило о завершении правления Башара Асада

Арабские страны Материалы 8 декабря 2024 10:26 (UTC +04:00)
Командование сирийской армии сообщило о завершении правления Башара Асада

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Командование сирийской армии сообщило офицерам об окончании правления президента Башара Асада.

Как передает Trend, военнослужащие покидают штаб-квартиру сирийского министерства обороны. Солдаты покидают блокпосты в Дамаске.

Сообщается, что руководство повстанцев попросило боевиков не захватывать государственные учреждения и дождаться плановой передачи власти. Премьер-министр Сирии Мохаммад Гази аль-Джалали заявил, что готов сотрудничать с любым руководством, выбранным сирийским народом, и принять все меры для «передачи» власти.

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