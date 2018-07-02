Беларусь ратифицировала межправсоглашение с Китаем о безвизовом режиме

2 июля 2018 16:18 (UTC+04:00)

Беларусь ратифицировала межправительственное соглашение с Китайской Народной Республикой о взаимном безвизовом режиме для владельцев обычных паспортов, сообщает БЕЛТА.

Соответствующий закон официально опубликован на Национальном правовом интернет-портале, что свидетельствует о подписании документа президентом Александром Лукашенко. Палата представителей ратифицировала соглашение 27 июня, Совет Республики - 28-го.

Как сообщалось 27 июня, китайская сторона, по предварительной информации, планирует в течение двух недель выполнить необходимые процедуры по ратификации. Соглашение вступит в силу в течение 30 дней после выполнения сторонами процедур ратификации и взаимного уведомления друг друга. Белорусы смогут находиться в Китае без визы до 30 дней в одной поездке, но не более 90 дней в году. Такое же правило будет действовать для китайских граждан. Если человек захочет оставаться в стране более 30 дней или заниматься учебной, профессиональной деятельностью, надо будет получать специальную визу. В безвизовый режим заложены частные поездки, бизнес-командировки, туристические поездки.

Межправительственное соглашение о взаимном безвизовом режиме для владельцев обычных паспортов было заключено 10 июня в Циндао во время рабочего визита президента Беларуси в КНР. С подписанием документа Беларусь оказалась в числе немногих стран Европы, у которых установлен безвизовый режим с Китаем.

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