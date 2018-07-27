Минск с 2016 года сэкономил благодаря энергосбережению почти $100 млн

27 июля 2018 12:02 (UTC+04:00)

Минск с 2016 года сэкономил благодаря энергосбережению почти $100 млн. Об этом сообщил начальник городского управления по надзору за рациональным использованием ТЭР Игорь Тур во время штаба по благоустройству и содержанию территорий Минска, передает корреспондент БЕЛТА.

"Идем в соответствии с планом по энергосбережению: выполнено 30 из 110 годовых мероприятий, сэкономлено более 86,3 тыс. т условного топлива, в денежном выражении - $19 млн. Половину этого успеха городу обеспечило РУП "Минскэнерго". Всего же с начала реализации госпрограммы "Энергосбережение" мы уже сэкономили 440 тыс. т условного топлива, или почти $100 млн", - уточнил Игорь Тур. Он отметил несколько крупных проектов, среди которых ввод четвертого пускового комплекса котельной на ул. Кедышко, оптимизация технологических потоков на линии закалки на Минском моторном заводе.

Структура суммарного потребления характеризуется снижением потребления топливно-энергетических ресурсов населением и увеличением - промышленностью. Это 63 крупных предприятия. "При этом в целом потребление в первом полугодии упало на 81 т условного топлива по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - на 2,8%. Это обусловлено температурным фактором (мы раньше отключили отопление) и комплексом мероприятий, который принимается сегодня на всех уровнях промышленного производства", - отметил Игорь Тур.

Все районы Минска выполнили доведенный показатель по энергосбережению, но есть предприятия, которые не справились с собственными программами.

По местным видам топлива тоже ведется работа. На сегодняшний день доля МВТ в топливном балансе столицы составляет 1,57%, в то время как плановый показатель на год - 1,5%. В фактическом выражении это 51,8 тыс. т условного топлива.

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