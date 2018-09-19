Добыча торфа в Беларуси увеличена на 19%

19 сентября 2018 15:27 (UTC+04:00)

Организации торфяной промышленности Министерства энергетики заканчивают сезон добычи торфа, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэнерго.

По состоянию на 16 сентября текущего года добыто 2 568,4 тыс. т торфа, что составляет 110,4% от годового задания и 119% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Все 23 предприятия отрасли, добывающие торф, выполнили установленное сезонное задание.

Объем добычи фрезерного торфа в 2018 году запланирован с учетом полного обеспечения сырьем для выполнения доведенных производственных показателей по выпуску торфяной продукции в текущем году и создания необходимого резерва торфа для работы в первом полугодии 2019 года, отметили в пресс-службе. В связи с благоприятными погодными условиями отдельные предприятия продолжают добычу торфа.

Производственные мощности организаций торфяной промышленности Министерства энергетики позволяют ежегодно добывать около 2,5 млн т торфа и производить до 1,4 млн т топливных брикетов. По уровню добычи полезного ископаемого Беларусь занимает второе место в Европе после Финляндии, проинформировали в Минэнерго.

Для работников предприятий, занятых на добыче торфа, действенным стимулом является участие в республиканском соревновании "Лучший по профессии" среди машинистов уборочных машин, машинистов, занятых на ворошении и валковании, машинистов фрезерных барабанов, машинистов штабелюющих машин. По итогам конкурса определяются лучшие по профессии специалисты и организации-победители. Конкурс проводится ежегодно с 2012 года. В текущем году подведение итогов пройдет на базе ОАО "ТБЗ Браславский" в конце октября.

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