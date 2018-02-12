Экономика Китая сохранит в 2018 г. стабильные темпы роста - глава исследовательского центра

Китайская экономика в 2018 году, скорее всего, сохранит тенденции минувшего года, такие как стабильные темпы роста, стабильные показатели занятости, цен и эффективности. Такое мнение высказал начальник Центра по изучению проблем развития при Госсовете КНР Ли Вэй, сообщает агентство Синьхуа.

Позитивные тенденции, наблюдавшиеся в народном хозяйстве в 2017 году, как отметил эксперт на совещании в Наньнине (административный центр Гуанси-Чжуанского автономного района), позволяют констатировать, что "платформа под средне-высокие темпы экономического роста в основном сложилась".

Экономика в 2017 году, по его словам, подала позитивный сигнал в шести аспектах: еще более укрепилась тенденция стабилизации темпов роста, начал снижаться уровень зависимости экономики от инвестиций в пользу потребления в качестве главного драйвера роста, произошло заметное улучшение рентабельности предприятий по мере перехода от количественного к качественному принципу получения ими прибыли, ощутимо замедлились темпы роста уровня левериджа на макроэкономическом уровне и в известной степени в финансовом секторе, постепенно восстановилась деловая уверенность предпринимателей, начало общего восстановления мировой экономики создало благоприятные внешние условия для перехода Китая "к качественному росту".

Качественный рост, подчеркнул Ли Вэй, предполагает, что качественным должно быть все, будь то предложение, потребление, распределение ресурсов, отдача от инвестиций, распределение доходов или циркуляция экономики. При этом следует не допускать возникновения системных рисков и эффективно реагировать на внешние факторы неопределенности, сказал эксперт.

Говоря о главных проблемах, нуждающихся в решении на данном этапе, он отметил еще не до конца нивелированное давление финансовых рисков, текущее состояние рынка недвижимости, которое пока не позволяет говорить о стабильной динамике его развития, необходимость регулирования долгов региональных властей, возможный рост инфляции, который заставит правительство внести корректировку в свою политику.

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