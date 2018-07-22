В Китае из-за тайфуна "Ампил" эвакуировали почти 400 тысяч человек

22 июля 2018 15:32 (UTC+04:00)

Власти Китая эвакуировали более 387 тысяч человек в Шанхае и провинциях Чжэцзян и Цзянсу из-за обрушившегося на восточное побережье страны тайфуна "Ампил", информации о жертвах или пострадавших пока не поступало, сообщает агентство Синьхуа.

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Десятый в этом году тайфун обрушился на побережье острова Чунмин возле Шанхая в 12.30 по местному времени. Порывы ветра в эпицентре тропического шторма достигали 100 километров в час.

Как отмечают метеорологи, это третий тайфун с 1949 года, обрушившийся непосредственно на Шанхай. Прибрежный город часто подвергается воздействию тайфунов, но они, как правило, лишь частично его затрагивают. "Ампил" продвигается вглубь материка в северо-западном направлении, к полудню понедельника он достигнет провинции Шаньдун, где ожидаются сильные порывы ветра и ливни.

Власти пока сохраняют предупреждение о повышенной опасности для районов, оказавшихся в зоне воздействия "Ампил". В соцсетях появились фотографии из пострадавших районов, на которых видно, что на некоторых дорогах лежат поваленные ветром деревья, подтоплены подземные пешеходные переходы и улицы, повреждены линии электропередачи, перекрыты ряд мостов, люди пытаются выстраивать импровизированные заграждения, чтобы предотвратить попадание воды в помещения.

Свыше 40 тысяч судов в прибрежных районах вернулись в порты, выход в море в ближайшие два дня не рекомендуется. Закрыты строительные площадки, туристические объекты, развлекательные парки, выходы на набережные и пляжи. Отменены или отложены запланированные на воскресенье крупные спортивные мероприятия на открытом воздухе.

Аварийные службы работают в экстренном режиме, чтобы не допустить жертв и крупного ущерба от стихии. Власти рекомендуют населению воздержаться от выхода на улицу без необходимости, соблюдать меры предосторожности, держаться подальше от опасных прибрежных и горных районов.

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