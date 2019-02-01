Китай и США вновь приступили к поиску решения торговых проблем

Успех в переговорном процессе стоил больших усилий. Однако позитивные сигналы американцев показали, что они надеются на их успех. Так, Белый дом сразу же после прибытия китайской переговорной группы в США опубликовал приветственное заявление, а после переговоров президент Дональд Трамп провел встречу с главой китайских переговорщиков, вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ. На встрече американский лидер отметил, что американские представители прибудут в Китай для проведения нового раунда консультаций в середине февраля. Д. Трамп также выразил надежду на скорую встречу с председателем КНР Си Цзиньпином.

Согласно достигнутым договоренностям, китайская сторона расширит импортное присутствие американской сельхозпродукции, энергетических, промышленных товаров, а также американской сферы услуг. Конечно же, это в первую очередь расширит ассортимент для китайских потребителей. Но в то же время Китай не собирается идти на компромисс по принципиальным вопросам, касающимся национальных интересов, идеологии и госбезопасности. Вместе с тем, такие темы, как повышенное внимание к защите интеллектуальной собственности, расширение рыночного доступа, на которые "сетовала" американская сторона, идут в русле общего курса реформ и открытости, который Китай будет продолжать, вне зависимости от торговых проблем с США.

На переговорах Китай выразил свое стремление к содействию высокоэффективному экономическому развитию, а американская сторона пообещала уделять внимание озабоченностям Китая. В то же время обе стороны подчеркнули, что от слов надо приступить к делу. Реализация заявленных мер видится сторонам важнее, чем любые планы. Между тем, Китай никогда не отступал от своих обязательств. За 17 лет членства в ВТО Китай выполнил три заявленных обязательства, касающихся торговли товарами, торговли услугами и интеллектуальной собственности, что высоко оценил бывший генеральный директор ВТО Паскаль Лами.