Четверо погибли при обрушении туннеля в Китае

31 декабря 2019 07:38 (UTC+04:00)

Не менее четырех человек погибли в результате обрушения строящегося туннеля в провинции Шаньси в северной части Китая, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По их данным, инцидент произошел в 16:00 в понедельник. Шестеро рабочих оказались заблокированными под завалами. Представители администрации подтвердили гибель четверых из них, но еще двое возможных жертв обнаружены не были.

На месте происшествия продолжается поисково-спасательная операция.

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