Порошенко уволил первого замглавы Службы внешней разведки

18 октября 2017 14:44 (UTC+04:00)

Президент Украины Петр Порошенко уволил первого заместителя председателя Службы внешней разведки Игоря Разинкова, соответствующий указ опубликован на сайте главы государства, передает ТАСС.

"Освободить Разинкова Игоря Прокоповича с должности первого заместителя председателя Службы внешней разведки Украины", — говорится в указе.

Другие подробности не приводятся.

В сентябре президент назначил нового начальника Службы внешней разведки Украины, им стал глава миссии при НАТО Егор Божко. Позже Порошенко освободил от должности замглавы Службы внешней разведки Павла Пашковского.

Azernews Newspaper
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