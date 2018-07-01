Глава МВД ФРГ считает недостаточными решения саммита ЕС по миграции

1 июля 2018 19:35 (UTC+04:00)

Глава МВД ФРГ, председатель баварского Христианско-социального союза (ХСС) Хорст Зеехофер критически оценил решения саммита ЕС (28-29 июня) по противодействию нелегальной миграции. Об этом, как передает ТАСС, сообщило в воскресенье агентство DPA со ссылкой на участников заседания правления ХСС, которое проходит в Мюнхене.

Как отметило агентство, Зеехофер считает решения саммита недостаточными и не сопоставимыми по эффективности с односторонними шагами, такими как усиление контроля на границе. Он также отклонил идею канцлера Ангелы Меркель о создании в ФРГ специальных "сборочных центров" для беженцев, ранее зарегистрированных в других странах ЕС.

Ранее баварские консерваторы отвели канцлеру две недели на поиск решения проблемы нелегальной миграции, то есть до 1 июля. В противном случае Зеехофер пригрозил принять односторонние меры, значительно усилив контроль на германской границе, и не пускать мигрантов на территорию страны. Кроме того, глава МВД предупредил главу кабмина об угрозе распада правящей коалиции (блок ХДС/ХСС и Социал-демократическая партия Германии) в случае его увольнения из-за разногласий по данной тематике.

Меркель в интервью телеканалу ZDF в воскресенье заявила, что считает достаточными решения саммита ЕС для урегулирования конфликта с ХСС.

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