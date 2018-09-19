Евросоюзу необходимо сформировать свою позицию по Brexit - Мэй

19 сентября 2018 23:19 (UTC+04:00)

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Евросоюзу необходимо сформировать собственную позицию по Brexit так же, как это сделало Соединенное Королевство. С такой позицией глава британского кабинета выступила в среду по прибытии на двухдневный неформальный саммит ЕС в австрийском Зальцбурге, пишет ТАСС.

"Если мы собираемся достичь успешного результата, то Евросоюзу необходимо сформировать свою позицию по Brexit, как это сделала Великобритания. Я уверена, что с доброй волей и решимостью мы сможем согласовать сделку, которая подходит обеим сторонам", - сказала британский премьер.

Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня 2017 года в бельгийской столице. За год до этого на референдуме по данному вопросу в Соединенном Королевстве победу с результатом 51,9% одержали противники евроинтеграции. Переговоры по Brexit должны продлиться до ноября 2018 года, после чего достигнутую сделку должны одобрить Европарламент и Вестминстер. Сам Brexit пройдет 29 марта 2019 года, затем, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Петиция о референдуме по итоговой сделке Brexit набрала 800 тысяч подписей
Европа 19 сентября 17:18
Еврокомиссия представила план реформы ВТО
Бизнес 18 сентября 17:06
Дональд Туск: ЕС и Великобритания могут не договориться об условиях Brexit
Европа 18 сентября 12:42
Переговоры Мадрида с Лондоном по Гибралтару планируют завершить в октябре
Европа 18 сентября 06:05
ЕС разрабатывает новый план решения проблемы ирландской границы
Европа 17 сентября 11:09
Deutsche Bank планирует вывести €450 млрд активов из Лондона в связи с Brexit - СМИ
Европа 17 сентября 02:26
Лента новостей
В Пентагоне заявили, что переброска в Европу истребителей F-35 "изменит положение дел"
США 00:07
Пять человек пострадали в результате стрельбы в штате Висконсин
Другие страны 19 сентября 23:18
Могерини поддержала идею провести саммит ЕС-ЛАГ
Европа 19 сентября 22:38
Число жертв циклона "Флоренс" в США увеличилось до 37
США 19 сентября 22:13
Дорожная полиция Азербайджана о парковке автомобилей в день Ашура
Общество 19 сентября 21:59
Председатель Сената Пакистана прибыл с визитом в Азербайджан
Политика 19 сентября 21:42
Армянская армия не способна конкурировать с азербайджанской армией - депутат
Политика 19 сентября 20:59
Узбекистан использует немецкий опыт для развития инфраструктуры Ташкента
Бизнес 19 сентября 20:52
ООО «ЛУКОЙЛ Узбекистан» объявило тендер на поставку приборов автоматики
Тендеры 19 сентября 20:47