Михаэлю Шумахеру исполнилось 50 лет

Семикратному чемпиону мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" Михаэлю Шумахеру 3 января исполнилось 50 лет, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Благодаря многочисленным победам фамилия гонщика стала нарицательной, а фраза "Ну ты и Шумахер" — главной похвалой для автовладельцев, любящих скорость и быструю езду. Последние пять лет один из величайших гонщиков в истории ведет главную гонку в своей жизни — гонку со смертью.

Шумахер родился в немецком городке Хюрт-Хермюльхайм, мать Элизабет работала в школе, отец Рольф был каменщиком. Именно отец привил Михаэлю любовь к машинам. Первый карт для четырехлетнего сына он сделал из обычной газонокосилки. В пятилетнем возрасте Михаэль уже успешно участвовал в гонках на картах. Позже Рольф организовал собственный картинговый центр, где Михаэль был самым молодым спортсменом.

Шумахер продолжал выступать. Когда денег семьи стало не хватать на увлечение юного гонщика, на помощь пришел давний друг его родителей Юрген Дилк. Он купил десятилетнему Михаэлю новый карт, на котором будущий семикратный чемпион "Формулы-1" исколесил всю Германию, правда, только в ранге гостя — поскольку для получения гоночной лицензии он еще не достиг необходимых 14 лет.

В 1983 году Шумахер получил лицензию и стал выступать в немецких картинговых чемпионатах. Результат не заставил себя ждать — он стал чемпионом страны среди юниоров, чемпионом Европы, занял второе место на чемпионате мира среди юниоров. По окончании школы Шумахер начал работать механиком, но и о гонках не забывал. В 1988 году он стал чемпионом немецкой "Формулы Кёниг", одержав девять побед в десяти гонках. В следующем году он занял третье место в немецкой "Формуле-3" и познакомился с менеджером Вилли Вебером, который обеспечил ему светлое будущее в автоспорте.

В 1990 году Шумахер стал чемпионом немецкой "Формулы-3" и начал выступать за "Мерседес" в спортпрототипах. Михаэль завершил чемпионат на пятом месте, одержав вместе с напарником по команде Йохеном Массом одну победу. В следующем году Шумахер продолжил выступать в спортпрототипах, но в этот раз занял только девятое место из-за низкой надежности машин "Мерседес". Тем не менее он уже был на виду у команд "Формулы-1", и приглашение в одну из них не заставило себя долго ждать.

Дебютировал Шумахер в "королевских гонках" при достаточно комичных обстоятельствах: пилот "Джордана" Бертран Гашо попал в тюрьму из-за драки с таксистом, и руководитель команды Эдди Джордан после настоятельных рекомендаций со стороны Вебера решил пригласить на вакантное место перспективного Шумахера. Дебют немца состоялся в конце августа на Гран-при Бельгии и получился достаточно ярким. В квалификации Шумахер на относительно слабой машине смог показать седьмой результат, опередив опытного напарника по команде Андреа де Чезариса. В гонке же удача была не на его стороне — из-за технической поломки он вынужден был сойти уже на первом круге. Но это никак не испортило общего впечатления о гонщике, и уже на следующем этапе его пригласили в "Беннетон".

В первой же гонке за новую команду Шумахер финишировал пятым, опередив партнера по команде — трехкратного чемпиона мира Нельсона Пике. В оставшихся четырех гонках сезона он дважды финишировал в очковой зоне и дважды сходил. После столь яркого дебюта было понятно — победа талантливого немца не за горами. Так и получилось. Первый раз на высшую ступень пьедестала Шумахер взошел там же, где и дебютировал, — в Бельгии. Сезон 1992 года он закончил на третьем месте, уступив только двум пилотам "Уильямса", которым просто не было равных, и опередив легендарного Айртона Сенну. 1993 год получился для немца неоднозначным — он по-прежнему был очень быстр, но вот надежность машины оставляла желать лучшего. Из-за частых поломок болида Шумахер не смог закончить почти половину гонок сезона, а в тех, в которых финишировал, он неизменно поднимался на подиум. Как итог — четвертое место в чемпионате.

Однако в начале сезона 1994 года удача с лихвой вернула немцу все долги. В первых семи гонках он одержал шесть побед и один раз финишировал вторым. Казалось, что Шумахер оформит титул уже после середины сезона, но тут в дело вмешались загадочные штрафы. На прогревочном круге Гран-при Великобритании Шумахер дважды обогнал Деймона Хилла, за что судьи гонки показали немцу черный флаг. Тот его проигнорировал, в результате чего был дисквалифицирован и лишен второго места, а позже — и возможности выступать на двух Гран-при — Италии и Португалии. Но и на этом беды Шумахера не закончились — он был лишен победы в Бельгии из-за несоответствия болида техническому регламенту. Как следствие всего этого — от почти 40-очкового преимущества немца не осталось и следа, и перед заключительным этапом он опережал Хилла всего на одно очко.

Решающая гонка того сезона обсуждается до сих пор, а точнее маневр, который сделал Шумахер и который привел его к первому титулу в карьере. Два претендента на чемпионство захватили лидерство с самого начала гонки, Шумахер шел первым, Хилл не отпускал его на большое расстояние. На 36-м круге немец допустил ошибку, вылетел с трассы и ударился об отбойник, достаточно сильно повредив подвеску, что не позволило бы ему добраться до финиша. Несмотря на это, он смог вырулить обратно на асфальт. Хилл догнал соперника и попробовал его атаковать, но Шумахер перекрыл ему траекторию, не оставив места на трассе, в результате болиды столкнулись. Немец сошел сразу, тогда как Хилл смог добраться до боксов, но починить поломку было невозможно, и британец также сошел с дистанции, что гарантировало победу в чемпионате немцу. Этот эпизод недоброжелатели Михаэля припоминают ему до сих пор.

В следующем году Шумахер уже без особых проблем снова стал чемпионом, опередив по итогам сезона все того же Хилла на 33 очка, после чего отправился писать историю вместе с командой "Феррари".

Итальянский коллектив на момент прихода Шумахера в команду не завоевывал титул в личном зачете уже 17 лет, и в лице двукратного чемпиона мира они видели того, кто поможет им преодолеть эту черную полосу. Дебют за "Скудерию" получился неоднозначным — Шумахер смог одержать три победы, но многочисленные технические проблемы не позволили ему вести борьбу за титул с гонщиками "Уильямса". В итоге Михаэль стал только третьим. Зато в 1997 году он уже был очень близок к третьему чемпионству, но вместо этого вновь дал повод говорить о себе не в самых лучших тонах.

Как и в сезоне-1994, Шумахер перед решающей гонкой опережал главного конкурента — Жака Вильнёва из "Уильямса" — на одно очко. Со старта немец захватил лидерство, но канадец не отпускал соперника далеко и на 48-м круге предпринял попытку атаки. Он почти уже прошел Шумахера, когда тот умышленно повернул руль в его сторону и врезался в него. В результате столкновения машина Шумахера вылетела с трассы и застряла в гравии, а Вильнёв смог продолжить борьбу, финишировал третьим и завоевал титул. После гонки на действия немца был подан протест, судьи FIA пришли к выводу, что таран был преднамеренным. В качестве наказания Шумахера лишили второго места в чемпионате и всех очков, набранных в сезоне-1997.

В 1998 году Михаэль вновь в шаге остановился от победы в чемпионате, уступив титул Мике Хаккинену из "Макларена" в последней гонке. А в 1999 году немец на Гран-при Великобритании попал в тяжелую аварию, в результате которой сломал ногу и был вынужден пропустить шесть гонок. Тем не менее, вернувшись после травмы на две оставшиеся в сезоне гонки, Шумахер помог "Феррари" завоевать первый с 1983 года Кубок конструкторов.

2000–2004 годы прошли при полном доминировании Шумахера. За пять лет он одержал 48 побед и выиграл пять чемпионатов подряд, став самым титулованным гонщиком "Формулы-1" в истории. Особо блестящими получились у Михаэля сезон 2002 года, когда он все 17 гонок завершил на подиуме (11 побед, пять вторых мест и одно третье) и оформил титул за шесть этапов до завершения чемпионата, и сезон 2004 года, в первых 13 гонках которого он одержал 12 побед. Благодаря такой сногсшибательной статистике Шумахер получил свое главное прозвище в "Формуле-1" — Красный Барон.

В последующих двух сезонах конкуренты "Феррари" прибавили и навязали итальянской команде и Шумахеру борьбу, итогом которой стали два титула гонщика "Рено" Фернандо Алонсо. Михаэль же в этих двух сезонах по-прежнему был хорош, но было видно, что с молодым поколением ему бороться все сложнее и сложнее. На тот момент ему принадлежали почти все значимые рекорды "Формулы-1", и находить мотивацию для дальнейших выступлений стало непросто. В итоге он принял решение завершить карьеру по окончании сезона 2006 года.

Без "Формулы-1" Шумахер смог прожить три года, после чего получил неожиданное приглашение вернуться в "королевские гонки" вместе с заводской командой "Мерседес". Ее руководителем тогда был его хороший друг Росс Браун, с которым он работал в "Феррари". Радости его болельщикам не было предела, ведь их кумир вернулся не просто на один сезон, а подписав трехлетний контракт с командой. Вот только возвращение это получилось не таким триумфальным, как вся карьера немца. За три сезона Михаэль лишь раз финишировал на подиуме, а речи о борьбе за победу в гонках даже и не шло. Но своим опытом он помог команде заложить фундамент для будущих триумфов, которых у "Мерседеса" будет не мало. Шумахер окончательно покинул "Формулу-1" в конце сезона-2012, а спустя год началась главная гонка в его жизни.

29 декабря 2013 года Шумахер, катаясь на горных лыжах в Альпах, выехал за пределы трассы и около 20 метров проехал по неподготовленному склону, где споткнулся о невидимый под снегом камень, упал и ударился головой о выступ скалы. От удара шлем, в котором был гонщик, раскололся. Михаэль был доставлен вертолетом в местный госпиталь, а после был перевезен в клинику в Гренобле.

Поначалу в СМИ появлялись сообщения о незначительных травмах, об угрозе жизни речи не шло. Однако последующая официальная информация повергла всех в шок — Шумахер получил серьезную черепно-мозговую травму с множественными повреждениями обоих полушарий мозга и кровоизлиянием. Ему были проведены две нейрохирургические операции, он был введен в искусственную кому, а его состояние оценивалось как критическое. От прогнозов врачи воздерживались. В июне 2014 года Шумахер был выведен из комы и переведен из реанимации на реабилитацию, которую на данный момент он проходит у себя дома в Швейцарии.

С тех самых пор никакой официальной информации о состоянии здоровья семикратного чемпиона мира не поступало. Семья прославленного гонщика приняла решение не разглашать никаких подробностей о том, как проходит восстановление спортсмена. Навещать Михаэля могут только родные и самые близкие друзья, которые уважают решение семьи и также не говорят о его здоровье.

В прессе же периодически появляется разного рода информация об этом, но официального подтверждения она не находит. Так, в декабре британская газета Daily Mail сообщила, что гонщик больше не прикован к кровати, отключен от аппарата ИВЛ и может самостоятельно дышать. По информации издания, интенсивный уход и курс лечения, который проходит Шумахер, оценивается в 50 тыс. фунтов стерлингов в неделю. Также сообщалось, что в ближайшее время Шумахера могут перевезти в Даллас для дальнейшей реабилитации.

Болельщики легендарного гонщика и просто поклонники автоспорта продолжают верить в чудо и в то, что однажды снова увидят Шумахера в паддоке "Формулы-1", наблюдающего за успехами своего сына Мика, который через год-два продолжит путь отца в "королевских гонках".

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