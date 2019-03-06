Британца приговорили к пожизненному сроку за планирование теракта в Лондоне

6 марта 2019 20:32 (UTC+04:00)

Британец Льюис Ладлоу приговорен к пожизненному заключению за планирование масштабного теракта в Лондоне, приговор вынес в среду судья центрального уголовного суда Лондона Николас Хилльярд, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Страдающий аутизмом 27-летний Ладлоу в прошлом году признал себя виновным в планировании теракта в Великобритании и финансировании ИГ.

"Он занимался подготовкой масштабного теракта с большим количеством жертв. Был риск гибели большого количества людей и большая вероятность осуществления этого", - отметил Хиллъярд.

Просить о досрочном освобождении Ладлоу - обратившийся в ислам британский гражданин родом из Кента - сможет не раньше, чем через 15 лет.

Суд установил, что бывший сотрудник Королевской почты, именовавший себя "Орлом" и "Привидением", искал потенциально подходящие места для совершения теракта и в итоге назвал главную торговую улицу Лондона Оксфорд-стрит "идеальным местом". Он также пытался примкнуть к ИГ на Филиппинах.

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