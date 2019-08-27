Французский суд отменил решение мэра, запретившего пестициды в своей коммуне

27 августа 2019 21:31 (UTC+04:00)

Суд города Рен (запад Франции) отменил во вторник своим постановлением решение мэра города Лангуэ, запретившего использовать пестициды на большей части земель его коммуны. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило AFP.

Судья постановил, что мэр Даниэль Кюэфф "не имеет права регламентировать использование фитосанитарных препаратов на территории вверенной ему коммуны". Кюэфф, не входящий ни в какие политические партии Франции, но придерживающийся экологических взглядов, 18 мая ввел запрет на применение таких веществ ближе 150 метров от любого надела земли, на котором находится жилое здание или какое-либо строение технического предназначения.

Ходатайство в суд об отмене этого постановления было подано местной префектурой. Дело получило широкую огласку во Франции, в которой уже несколько десятилетий экологи и ассоциации потребителей пищевых продуктов ведут борьбу против массированного использования пестицидов в сельском хозяйстве.

Как сообщил AFP сам Даниэль Кюэфф, он после своего поступка "получил тысячи посланий солидарности", в том числе и от других мэров. Сотни людей пришли во вторник к зданию суда в Рен, чтобы высказать ему поддержку. Выступая на заседании, Кюэфф подчеркнул, что "мэр не имеет права игнорировать вопросы, связанные со здоровьем жителей его города и коммуны".

После постановления мэра Лангуэ на аналогичные шаги по запрету или значительному ограничению применения опасных химических веществ пошла мэр города Парампюир (в районе Бордо, юго-запад) Беатрис де Франсуа, за которой последовали еще два десятка французских мэров. Де Франсуа при этом высказала мнение, что Министерство экологического перехода Франции в недостаточной мере защищает граждан от воздействия пестицидов.

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