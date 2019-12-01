Около тысячи человек остались без электричества на юго-востоке Франции из-за дождя

1 декабря 2019 21:51 (UTC+04:00)

Обильные осадки вызвали перебои с электричеством в департаменте Приморские Альпы. Об этом в воскресенье сообщила радиостанция France Info со ссылкой на префекта, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, всего без электричества остались около тысячи человек, однако сильные дожди все еще продолжаются, вызывая новые проблемы. Мэр города Канн в Twitter призвал жителей не выходить на улицу. По данным метеорологической службы Météo-France, за 12 часов в отдельных районах на юго-востоке страны выпало до 120 мм осадков.

Утром в воскресенье метеорологи объявили максимальный - красный - уровень погодно

й опасности в департаментах Вар и Приморские Альпы из-за сильных дождей.

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