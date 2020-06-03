Еврокомиссия предложила выделить €24 млрд на восстановление сельского хозяйства

Еврокомиссия (ЕК) предложила выделить на восстановление сельского хозяйства Евросоюза €24 млрд из своего фонда "ЕС нового поколения", который должен обеспечить финансовую поддержку на восстановление экономики ЕС в €750 млрд на ближайшие семь лет. Об этом сообщил еврокомиссар по бюджету Йоханнес Хан, представляя в среду в Европарламенте эту инициативу, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Фонд "ЕС нового поколения" предусматривает предоставление дополнительного финансирования аграрного сектора ЕС в рамках Общей аграрной политики ЕС. Эти средства позволят нам улучшить процесс восстановления после кризиса в сельском хозяйстве", - заявил еврокомиссар.

Еврокомиссия представила проект создания фонда восстановления экономики ЕС после пандемии 27 мая. Средства из него будут направлены в приоритетном порядке на развитие проектов и компаний, которые смогут способствовать достижению идеологической задачи Еврокомиссии - построению к 2050 году новой экономики ЕС с нулевыми углеродными выбросами. Вся сумма в €750 млрд будет взята Еврокомиссией в долг на финансовом рынке, для ее планового погашения к 2058 году потребуется введение новых налогов и увеличение взносов стран-членов в бюджет ЕС в будущем.

Теперь создание этого фонда должно быть утверждено странами сообщества в Совете ЕС и политическими партиями Евросоюза в Европарламенте. Чтобы гарантировать позитивную реакцию европейских политиков на эти предложения, Еврокомиссия с 28 мая ежедневно проводит по два-три видеобрифинга с разъяснениями этой программы. На них еврокомиссары подробно рассказывают о планах по будущему распределению денег в подведомственных им секторах экономики и общественной жизни Евросоюза, если предложение Еврокомиссии будет одобрено.