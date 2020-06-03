Еврокомиссия предложила выделить €24 млрд на восстановление сельского хозяйства

Европа 3 июня 2020 17:02 (UTC+04:00)
Еврокомиссия предложила выделить €24 млрд на восстановление сельского хозяйства

Еврокомиссия (ЕК) предложила выделить на восстановление сельского хозяйства Евросоюза €24 млрд из своего фонда "ЕС нового поколения", который должен обеспечить финансовую поддержку на восстановление экономики ЕС в €750 млрд на ближайшие семь лет. Об этом сообщил еврокомиссар по бюджету Йоханнес Хан, представляя в среду в Европарламенте эту инициативу, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Фонд "ЕС нового поколения" предусматривает предоставление дополнительного финансирования аграрного сектора ЕС в рамках Общей аграрной политики ЕС. Эти средства позволят нам улучшить процесс восстановления после кризиса в сельском хозяйстве", - заявил еврокомиссар.

Еврокомиссия представила проект создания фонда восстановления экономики ЕС после пандемии 27 мая. Средства из него будут направлены в приоритетном порядке на развитие проектов и компаний, которые смогут способствовать достижению идеологической задачи Еврокомиссии - построению к 2050 году новой экономики ЕС с нулевыми углеродными выбросами. Вся сумма в €750 млрд будет взята Еврокомиссией в долг на финансовом рынке, для ее планового погашения к 2058 году потребуется введение новых налогов и увеличение взносов стран-членов в бюджет ЕС в будущем.

Теперь создание этого фонда должно быть утверждено странами сообщества в Совете ЕС и политическими партиями Евросоюза в Европарламенте. Чтобы гарантировать позитивную реакцию европейских политиков на эти предложения, Еврокомиссия с 28 мая ежедневно проводит по два-три видеобрифинга с разъяснениями этой программы. На них еврокомиссары подробно рассказывают о планах по будущему распределению денег в подведомственных им секторах экономики и общественной жизни Евросоюза, если предложение Еврокомиссии будет одобрено.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Нидерланды и Азербайджан могут создать железнодорожное сообщение – посол
Нидерланды и Азербайджан могут создать железнодорожное сообщение – посол
В мире более 600 медсестер умерли из-за коронавируса
В мире более 600 медсестер умерли из-за коронавируса
Еврокомиссия предложила выделить €24 млрд на восстановление сельского хозяйства
Еврокомиссия предложила выделить €24 млрд на восстановление сельского хозяйства
Loading Bars
Лента новостей
Нидерланды и Азербайджан могут создать железнодорожное сообщение – посол Транспорт 17:35
Налоговая служба Азербайджана о введенных преференциях для налогоплательщиков Бизнес 17:31
В мире более 600 медсестер умерли из-за коронавируса Европа 17:25
В Азербайджане 11 страховщиков увеличили выплаты страховых возмещений в апреле 2020 г. Экономика 17:21
Объем выданных фермерам микрокредитов в Азербайджане превысил 5 млн манатов Бизнес 17:17
В Азербайджане предлагаются нововведения в связи с ветеранами войны Общество 17:11
Еврокомиссия предложила выделить €24 млрд на восстановление сельского хозяйства Европа 17:02
Известная актриса из Баку в российском фильме "Калашников" (ФОТО) Культура 17:00
В Индии при взрыве на химзаводе пострадали минимум 35 человек Другие страны 16:58
SOCAR Polymer начал производство нового вида полимеров Энергетика 16:56
Президент Ильхам Алиев побывал в Н-ской воинской части на территории Агдамского района Политика 16:50
Azexport об увеличении экспортных заказов после смягчения карантинного режима Бизнес 16:42
АБР продолжает поддерживать усилия Азербайджана по диверсификации энергетического баланса Энергетика 16:40
В Тертерском районе будет построено здание сельской школы — Распоряжение Политика 16:36
В Дашогузском регионе Туркменистана выращивают зарубежные сорта картофеля Туркменистан 16:31
Президент Ильхам Алиев выделил средства на бурение 21 субартезианской скважины в Тертере Политика 16:26
Renault завершила сделку по кредиту в размере €5 млрд Европа 16:21
В Азербайджане у 12 страховых компаний снизились сборы премий в апреле 2020 г. Экономика 16:19
Вугар Байрамов: Особый налоговый режим в Азербайджане сбережет предпринимателям средства Бизнес 16:12
Смертность в Испании за год выросла на 24% Европа 16:11
ЕК сможет блокировать сделки по приобретению компаний ЕС с помощью госкапитала Европа 16:06
Азербайджанский завод «Электрогаз» о планах производства аппаратов комби в текущем году Бизнес 16:05
Yelo Bank проводит конкурс по закупке серверов Тендеры 16:01
Azexport о внедрении в Азербайджане услуги бесконтактной доставки товаров Бизнес 15:57
AccessBank опубликовал финансовый отчет за 2019 год, заверенный PricewaterhouseCoopers Финансы 15:55
Германия отменит ограничения на путешествия в 29 стран Европы с 15 июня Европа 15:49
Ханым Исмаилгызы: Почему в случае гриппа мы автоматически самоизолируемся, а от коронавируса не оберегаемся? (ВИДЕО) Социум 15:44
Россия и Саудовская Аравия договорились продлить сокращения добычи нефти минимум на месяц Энергетика 15:39
«Туркменхимия» повторно объявляет тендер на закупку технологического оборудования Тендеры 15:23
Прибытие посла США в Беларусь ожидается летом этого года Европа 15:20
Обнародованы объемы производства и стоимость панельных радиаторов в Азербайджане Бизнес 15:18
Среднемесячная сумма ипотеки в Азербайджане побила исторический рекорд Финансы 15:14
Многие волнуются… - азербайджанский певец рассказал из Нью-Йорка о беспорядках Социум 15:14
В январе-мае Турция сократила экспорт товаров оборонной промышленности почти на 30 % Турция 15:11
Девять азербайджанских страховщиков увеличили сборы премий в апреле 2020 года Экономика 15:10
Лица, не носящие медицинские маски в общественном транспорте, будут оштрафованы Дорожной полицией Азербайджана Общество 15:08
Региональные власти Казахстана могут начать применение платформы по контролю соблюдения правил карантина ИКТ 15:03
Директор Службы внешней разведки Российской Федерации поздравил Президента Ильхама Алиева Политика 15:02
Названы лидеры на рынке мобильных устройств Азербайджана ИКТ 15:01
Нефть марки Brent снижается на новостях о разногласиях в ОПЕК+ Энергетика 15:00
О развитии программы мобильной резидентуры в Азербайджане ИКТ 14:57
SOFAZ обнародовал объемы поступлений с крупнейших нефтегазовых месторождений Азербайджана Энергетика 14:55
Оглашены объемы инвестиций в создание нового завода по производству отопительного оборудования в Азербайджане Бизнес 14:51
С сегодняшнего вечера температура воздуха в Баку опустится на 5 градусов Общество 14:47
В январе-мае Турция сократила экспорт автомобилей на мировые рынки Турция 14:42
В Азербайджане открылось первое сообщество искусственного интеллекта ИКТ 14:42
В Дашогузском регионе завершают подготовку к уборке урожая пшеницы Туркменистан 14:37
Мэром Фергюсона, где в 2014 году прошли массовые протесты, впервые стала афроамериканка США 14:25
Активность пользователей Facebook в Азербайджане продолжает расти ИКТ 14:23
Еще 26 граждан Казахстана отправлены в свою страну Общество 14:22
Иран опроверг сообщение о передаче Франции самописцев сбитого украинского Boeing Политика 14:22
Открылся Тертерский филиал ОАО «Азерхалча» (ФОТО) Политика 14:20
Ученые выяснили, почему носители второй группы крови чаще заражаются коронавирусом В мире 14:19
Названы сроки вывода на орбиту спутников Turksat 5A и Turksat 6A ИКТ 14:17
Самые необычные велосипеды (ФОТО) Интересное 14:16
Завтра в Баку - 27, а в регионах Азербайджана - до 36 градусов тепла Общество 14:16
Бакинский бульвар перенесет вас в прошлое - представлены эксклюзивные фото Общество 14:12
Сократился экспорт готовой одежды из Турции Турция 14:09
Ипотечный Фонд Азербайджана огласил количество арендованных квартир гражданами с правом выкупа с начала 2020 года Бизнес 14:07
Провокационное российское шоу "Секрет на миллион" адаптируют в Азербайджане Интересное 14:06
Турция сократила экспорт ковров почти на 20% Турция 14:06
С начала текущего года Турция почти на 30% сократила экспорт кожаных изделий Турция 14:00
Чехия и Словакия с 4 июня открывают общую границу Европа 13:58
Чуть меньше половины всех вкладов в Азербайджане приходится на нацвалюту Финансы 13:58
В Гахе произошло землетрясение Общество 13:56
После реконструкции сдана в эксплуатацию электрическая подстанция "Тертер" (ФОТО) Политика 13:49
Состоялось открытие Тертерского Олимпийского спортивного комплекса (ФОТО) Политика 13:38
В Туркменистане проводят оценку новых сортов хлопка Туркменистан 13:32
Сдана в эксплуатацию после реконструкции дорога Бурудж-Гюлабатлы-Хорузлу-Кебирли-Баяндурлу-Гарадаглы (ФОТО) Политика 13:28
В январе-мае Турция сократила экспорт мебели и древесины Турция 13:23
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии в Тертере Музея государственной символики (ФОТО) Политика 13:20
Обнародованы данные по выплатам на страховом рынке Азербайджана за апрель 2020 года Финансы 13:17
Президент Ильхам Алиев прибыл в Тертерский район (ФОТО) Политика 13:15
В Азербайджане значительно увеличился объем депозитов в национальной валюте Финансы 13:11
В ВОЗ считают, что второй волны распространения коронавируса можно избежать Европа 13:08
Нагиф Гамзаев: Все должны быть мобилизованы против тех, кто нарушает правила карантинного режима Политика 13:08
Из Баку можно будет отправиться на различные планеты космоса (ФОТО) Культура 12:53
Турция незначительно увеличила экспорт бобовых и зерновых Турция 12:53
Более 9 тыс. человек задержаны в США за время протестов США 12:39
В США Нацгвардия начала расследование из-за применения вертолетов во время протестов США 12:28
Звезды на колесах. Всемирный день велосипеда в Азербайджане (ФОТО) Спорт 12:28
В этом году Хадж для азербайджанских паломников может быть отложен Общество 12:23
Объем перевалки грузов из Греции через порты Турции превысил 5 млн тонн Турция 12:21
Экзаменационный центр Азербайджана обратился к абитуриентам, которые будут сдавать экзамен 6-7 июня Общество 12:13
В Туркменистане запущена в действие новая программа поддержки стартапов Бизнес 12:06
В Туркменистане внесены изменения в режим ж/д пассажироперевозок Транспорт 11:58
В Южной Корее у двух детей подтвердили синдром Кавасаки Другие страны 11:58
ГЭЦ Азербайджана дал рекомендации участникам предстоящих экзаменов Общество 11:51
Освобожденный в США иранский ученый вернулся на родину Общество 11:50
Обнародованы данные по сборам на страховом рынке Азербайджана за апрель 2020 г. Экономика 11:47
В Азербайджане вырос объем социальных выплат Общество 11:46
Режиссер из Чехии поддержал Азербайджан в борьбе с коронавирусом (ВИДЕО) Социум 11:38
Турция сократила товарооборот с Украиной на более чем $96 млн Турция 11:34
Азербайджан готов к перезапуску туристической отрасли Экономика 11:31
В т/ц «Садарак» усилен контроль за ношением медицинских масок Общество 11:27
Обнародованы объемы перевалки грузов через турецкий порт Хопа Турция 11:21
Азербайджанский гранат завоевывает новые рынки Бизнес 11:19
Турция сократила экспорт в страны D-8 Турция 11:17
Рекордный рост числа зараженных коронавирусом в Армении Армения 11:15
Через турецкий порт Анталья перевалено около 1 млн тонн грузов Турция 11:13
Все новости