Шестой день протестов в Сербии завершился мирно

Шестая по счету акция протеста в Белграде прошла спокойно и завершилась без инцидентов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Протест начался после 19:00 при низкой численности участников. На пике акции собрались несколько сотен человек. В настоящий момент у здания парламента остаются не более 30 человек, среди которых журналисты и полицейские в гражданском. Автомобильное движение у парламента восстановлено, на площадь прибыли сотрудники городских служб и начали уборку территории.

На месте, где с 7 июля проходили протесты против ужесточения санитарных мер в связи со вспышкой коронавируса, видны следы столкновений: разбитые бетонные цветочные горшки, осколки которых демонстранты бросали в полицию, вывернутые бордюрные камни, разбитые плиты мостовой, следы петард и надписи на памятниках у входа в здание.

Комментируя ситуацию в столице, президент Сербии Александар Вучич сообщил, что в воскресенье в протестах приняли участие не более 500 человек. Он призвал граждан соблюдать меры безопасности в связи с ростом числа заразившихся коронавирусом и не выходить на акции протеста. В настоящее время в стране действует ограничение на акции более чем с 10 участниками.

Протестующие вновь не смогли выдвинуть единый список требований. Кто-то выступал против санитарных мер, другие требовали отказаться от вакцинации населения, третьи выступали за отказ от 5G-сетей. Протесты не имеют официального организатора и проходят без необходимого по закону согласования с властями.

Как и в субботу, правоохранители не препятствовали протестующим выражать свое мнение, людей в форме не было видно ни на ступенях, ни на площади перед зданием. В то же время отряд конной полиции и полицейский спецназ дежурили в сквере с противоположной стороны здания парламента на Косовской улице.

Протесты, переросшие в беспорядки, начались в Белграде 7 июля после решения властей вернуть комендантский час в связи с ростом числа заразившихся коронавирусом. На следующий день власти отказались от этой идеи, однако протесты продолжились, несмотря на удовлетворение требований их участников. По данным полиции, в результате беспорядков в Сербии пострадали 130 полицейских, задержан 91 человек. Столице нанесен ущерб в размере €1 млн.