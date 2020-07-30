AFP: на заводе компании Air Liquide на севере Франции произошел пожар

Сильный пожар вспыхнул в четверг вечером на заводе по производству технических и медицинских газов компании Air Liquide, находящемся близ города Дуэ (департамент Нор, северная часть страны). Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP) по сведениям, полученным от властей региона, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным пожарной службы департамента, на заводе, отнесенном к категории особо опасных химических объектов, в ходе пожара произошли несколько взрывов. В частности, взорвалась одна автоцистерна, находившаяся на стоянке. Согласно первым данным, пострадавших нет. Огонь тушат восемь десятков пожарных.

Этот промышленный комплекс расположен в пригороде Дуэ. С начала пожара в городе была объявлена тревога, жителям приказано не покидать свои дома. По сведениям мэрии и руководства департамента, в настоящее время опасности для населения нет. Тревога отменена, но пожарным еще в течение многих часов предстоит тушить горящий завод.