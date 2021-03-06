Abivax прекратила испытания своего препарата от коронавируса

Французская компания Abivax прекратила клинические испытания своего препарата от коронавируса из-за его недостаточной эффективности. Об этом говорится в обнародованном на сайте компании пресс-релизе, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Комитет по безопасности и мониторингу испытаний на основе анализа данных 305 человек пришел к выводу о недостаточной эффективности препарата", - указывается в коммюнике Abivax.

В мае 2020 года Abivax получила разрешение от Национального агентства безопасности медикаментов и товаров медицинского назначения (ANSM) на проведение клинических испытаний разработанного компанией препарата ABX464. Предполагалось, что в исследованиях примут участие чуть более тысячи добровольцев.