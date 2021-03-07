Французский парламентарий и промышленник Оливье Дассо погиб в авиакатастрофе в Нормандии

Французский парламентарий и предприниматель Оливье Дассо погиб в результате падения вертолета в Нормандии. Об этом сообщил на своей странице в "Твиттере" президент Франции Эмманюэль Макрон, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Оливье Дассо служил своей родине как промышленник и депутат, - отметил глава государства. - Его гибель является огромной [утратой]".

69-летний политик представлял в Национальном собрании (нижней палате парламента) правую партию "Республиканцы". Он также был обладателем одного из самых крупных состояний Франции, оцениваемого в 5 млрд евро. Дассо происходил из семьи известных французских авиапромышленников.