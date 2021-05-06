Европейские страны призвали Израиль к отказу от строительства на палестинских территориях

Франция, Великобритания, Германия, Испания и Италия призывают Израиль отказаться от строительства поселений на Западном берегу реки Иордан. Об этом говорится в заявлении официальных представителей МИД стран, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы настоятельно призываем правительство Израиля отменить свое решение о начале строительства 540 жилых домов в поселении Хар-Хома на оккупированном Западном берегу и положить конец политике расширения поселений на оккупированных палестинских территориях", - говорится в коммюнике.

"Поселения являются незаконными по международному праву и представляют угрозу для перспектив мирного урегулирования палестино-израильского конфликта", - отмечается в совместном заявлении стран.