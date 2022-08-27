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Береговая охрана Греции спасла 36 нелегальных мигрантов

Европа Материалы 27 августа 2022 04:42 (UTC +04:00)
Береговая охрана Греции спасла 36 нелегальных мигрантов

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Береговая охрана Греции спасла 36 нелегальных мигрантов разных национальностей, которые были обнаружены в пятницу на полузатопленном парусном судне в международных водах Эгейского моря. Об этом сообщил в субботу телеканал EPT1, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, к паруснику в пятницу вечером подошел патрульный катер Береговой охраны, на который перебрались 36 иностранцев - 11 несовершеннолетних (шесть мальчиков и пять девочек), 11 женщин и 14 мужчин. Всех спасенных доставили в центр муниципалитета Монемвасия.

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