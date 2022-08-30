В Goldman Sachs заявили, что инфляция в Британии может превысить 22% в 2023 году

Инфляция в Великобритании может превысить в следующем году 22%, если рост цен на европейский газ не удастся взять под контроль. С таким прогнозом выступил американский банк Goldman Sachs, который приводит во вторник телеканал Sky News, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Во время сценария, при котором цены на газ остаются на повышенных нынешних уровнях, мы ожидали бы, что цены [на электроэнергию] вырастут в январе на 80% (против 19%, предусмотренных нашим базовым сценарием). Это означало бы, что общий уровень инфляции на пике достигнет 22,4% при нашем базовом сценарии в 14,8%", - говорится в записке аналитиков банка. На прошлой неделе американский банк Citi не исключил, что инфляция потребительских цен в Великобритании может достичь к началу 2023 года 18,6%.

В марте лондонский Центр экономических и бизнес-исследований опубликовал доклад, предупредив, что Великобритания рискует столкнуться с самым значительным с 1950-х годов падением уровня жизни. По официальным данным, инфляция в стране в июле увеличилась до 10,1% в годовом исчислении. Ее провоцирует резкий рост цен на продукты питания, топливо и электроэнергию, вызванный конфликтом на Украине и экономическим противостоянием России и Запада. Согласно официальным оценкам Банка Англии, осенью уровень инфляции в стране может превысить 13%.

Прогноз Goldman Sachs распространен спустя несколько дней после того, как Управление рынков газа и электроэнергии Соединенного Королевства объявило 26 августа о том, что цены на электричество вырастут с 1 октября на 80% до рекордной суммы в £3 549 ($4,2 тыс.) в год. В результате этого увеличения размер среднего счета для каждого британского домохозяйства вырастет более чем на £1 578 ($1,86 тыс.) в год по сравнению с нынешним уровнем. По оценкам экспертов, к апрелю следующего года цены могут достичь £7,7 тыс. (чуть более $9 тыс.).