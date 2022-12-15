В Амстердаме введут бесплатный проезд в транспорте для людей с низкими доходами

Городской совет Амстердама решил ввести с апреля 2023 года бесплатный проезд в общественном транспорте для людей с низкими доходами. Об этом сообщил в четверг информационный портал NL Times, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Решение принято на фоне стремительного роста тарифов на общественный транспорт. Мера затронет людей, чей ежемесячный доход не превышает 130% от минимального уровня. По оценкам Городского совета, инициатива охватит как минимум 95 тыс. семей.

Социальные билеты обеспечат проезд на автобусах, трамваях и метро Большого Амстердама. Ежедневно можно заказать не более восьми таких проездных. По данным департамента столичного транспорта, этого количества будет достаточно, чтобы обеспечить бесплатный проезд для семьи из четырех человек.

Амстердам станет шестым регионом Европы, где будут введены льготы на проезд в общественном транспорте. До этого бесплатный проезд был введен на Мальте, в Люксембурге, в Хасселте (Бельгия), Таллине (Эстония) и Дюнкерке (Франция).