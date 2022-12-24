Число просителей убежища в ФРГ выросло на 57% по сравнению с 2021 годом

Число просителей убежища в Германии в текущем году составило 190 749; по сравнению с прошлым годом оно выросло на 57%. Об этом сообщила в субботу газета Die Welt со ссылкой на конфиденциальный доклад Еврокомиссии и Европейской службы внешних связей, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Германия, как отмечает газета, остается лидером стран ЕС по числу поданных заявлений о предоставлении убежища. На второй позиции расположилась Франция (115 820 прошений), затем следуют Испания (111 220), Австрия (106 554) и Италия (78 897). Меньше всего заявлений было подано в Венгрии (43). Данных о прибывших в ЕС гражданах Украины в статистике нет, поскольку в свете особых правил, действующих с марта, им необязательно запрашивать убежище в странах сообщества.

Большинство заявителей в Германии прибыли из Сирии (27%), Афганистана (17%) и Турции (10%).

При этом в ФРГ сейчас до сих пор находятся около 302 тыс. иностранцев, от которых власти ФРГ в письменном виде потребовали покинуть страну, пишет Die Welt.