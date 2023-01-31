Норвежский пенсионный фонд отчитался о рекордных убытках в 2022 году

Пенсионный фонд Норвегии (нефтяной фонд) сообщил о рекордных убытках в размере 1,64 трлн норвежских крон (около $164 млрд) в 2022 году. Об этом сообщается в отчете, опубликованном во вторник на официальном сайте Банка Норвегии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По этим данным, доходность фонда в прошлом году составила -14,1%. "Рынок затронули военные действия в Европе, высокая инфляция и рост процентных ставок. Это негативно сказалось как на рынке акций, так и на рынке облигаций. Все сектора на рынке имели отрицательную доходность, за исключением энергетики", - заявил руководитель фонда Николай Танген.

По состоянию на 31 декабря 2022 года стоимость нефтяного фонда составляла примерно 12,4 трлн крон (около $1,24 трлн). По данным Института Фонда национального благосостояния (Sovereign Wealth Fund Institute), нефтяной фонд Норвегии занимает первое место в мире по активам среди подобных финансовых организаций. В конце февраля стало известно о замораживании инвестиций фонда в РФ и уходе с российского рынка после начала специальной военной операции России на Украине. По состоянию на конец 2021 года его капиталовложения в РФ составляли €2,7 млрд.