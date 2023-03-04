Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. В мире
  3. Европа

В Греции пройдут новые забастовки работников железных дорог после катастрофы поездов

Европа Материалы 4 марта 2023 07:24 (UTC +04:00)
В Греции пройдут новые забастовки работников железных дорог после катастрофы поездов

Читайте Trend в

В Греции работники железных дорог намерены провести новые забастовки после крушения пассажирского поезда у города Лариса. Об этом пишет греческая газета «Эфимерида тон синдактон», передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным издания, в субботу и воскресенье не будет движения поездов ни по каким веткам компании Hellenic Train, включая пригородные электрички в Афинах.

Кроме того, железнодорожники планируют провести митинг утром в воскресенье на площади Синтагма в центре Афин.

Уточняется, что Всегреческая федерация железных дорог планирует запросить немедленной встречи с руководством министерства инфраструктуры и транспорта, а также с политическими партиями.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости