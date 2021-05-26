В Израиль прибыл министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

По информации радиостанции "Кан Бет", Рааб был приглашен в Иерусалим своим израильским коллегой Габи Ашкенази. В плане его визита также переговоры с министром обороны Бени Ганцем.

"Я только что приземлился в Израиле. Я намерен встретиться с руководством здесь, чтобы обсудить, как сохранить достигнутое перемирие. Мы должны положить конец кругу насилия и продвинуться по направлению к длительному миру", - написал Доминик Рааб в своем "твиттере".