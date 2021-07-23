Коронавирус в Израиле: Более 10 тысяч зараженных, около 170 в больницах

Утром в пятницу, 23 июля, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 857554 зараженных (+1293 за сутки, указана разница между показателями утренних отчетов за 23 и 22 июля; в отчете минздрава при этом указано, что со вчерашнего дня выявлено 1263 зараженных).

При этом в настоящий момент заражены 10194 (+521) человек.

6457 (+2) заболевших COVID-19 умерли.

840903 (+770) человек выздоровели.

За последние сутки проведены 75654 тестов. В 1,83% случаев выявлялся коронавирус.

167 заболевших в больницах, 39 в специальных отелях, остальные в домашних условиях. Состояние 81 пациента оценивается врачами как тяжелое, 23 из них в критическом состоянии, 17 подключены к аппаратам ИВЛ или ЭКМО.

Индекс заражаемости (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) в настоящее время – 1,37.

Ни один город (с населением более 30 тысяч человек) не имеет статус "красного". "Оранжевые" города: Пардес Хана, Нес Циона, Явне, Нетания, Хадера, Реховот, Эйлат, Холон, Кирьят-Бялик. "Желтые" города: Модиин, Рамат-Ган, Рамат а-Шарон, Тель-Авив-Яффо, Ашдод, Петах-Тиква, Нагария, Бат-Ям, Раанана, Герцлия, Кирьят-Ата, Акко, Ришон ле-Цион, Кирьят-Малахи, Рош а-Айн, Ашкелон, Ор Йегуда, Беэр-Шева, Лод, Нетивот, Рамле, Кирьят-Ям, Тверия, Бней-Брак, Гиватаим, Афула, Од а-Шарон, Кирьят-Моцкин, Хайфа, Сдерот. Прочие города пока имеют статус "зеленых".

Отметим, что хотя число зараженных быстро растет и можно говорить о четвертой "волне" эпидемии, число тяжелобольных растет медленно (ожидается, что к августу оно достигнет 100). По всей видимости, это связано с тем, что большинство зараженных взрослых было вакцинировано, а дети легче переносят болезнь.

Согласно отчету министерства здравоохранения Израиля, 45% зараженных коронавирусом в стране – в возрастной категории 0-19 лет. 33% зараженных – в возрастной категории 20-49 лет. 16% – в возрастной категории 50-69 лет. И менее 7% – старше 70 лет. Среди заразившихся детей и подростков лишь несколько пациентов находятся в тяжелом состоянии. Абсолютное большинство зараженных в категории 0-19 лет либо не замечают симптомов заражения, либо переносят болезнь легко.