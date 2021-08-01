Блинкен и глава МИД Израиля условились о взаимодействии в расследовании дела Mercer Street
Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора обсудил с министром иностранных дел Израиля Яиром Лапидом недавний инцидент с нападением на японский танкер Mercer Street в Аравийском море, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Cтороны договорились работать с Великобританией, Румынией и другими партнерами над расследованием произошедшего.
"Они согласились работать с Великобританией, Румынией и другими международными партнерами для расследования фактов, предоставления поддержки и рассмотрения дальнейших шагов", - сказано в сообщении.
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