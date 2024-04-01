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Израильская армия покидает больницу «Аль-Шифа» в секторе Газа

Израиль Материалы 1 апреля 2024 07:20 (UTC +04:00)
Израильская армия покидает больницу «Аль-Шифа» в секторе Газа

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Солдаты израильской армии покидают медицинский центр «Аш-Шифа» после проведения военной операции в палестинском секторе Газа, сообщают арабские СМИ, передает Trend.

Согласно сообщению, после военной операции, продолжавшейся почти две недели, израильские солдаты "полностью выводятся из комплекса Аль-Шифа и его окрестностей".

Отметим, что 7 октября на Израиль была совершена комбинированная атака. С начала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху.

Израиль объявил о состоянии войны после массированного ракетного обстрела со стороны сектора Газа. Кроме того, министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов.

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