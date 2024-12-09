Армия Израиля вошла на территорию Сирии

БАКУ /Trend/ - Армия Израиля выдвинулась за пределы буферной зоны на границе с Сирией в районе Голанских высот.

Как передает Trend, об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на двух израильских чиновников.

По их данным, передислокация израильских войск за пределы Голан связана с тем, что бывший президент Сирии Башар Асад покинул страну, а это может повлечь усиление нестабильности в регионе.

Косвенным подтверждением присутствия армии еврейского государства за пределами буферной зоны, по мнению издания, стали заявления начальника Генштаба армии Израиля Герци Халеви о развертывании войск на сирийской территории.