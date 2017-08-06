В Японии два человека погибли из-за мощного тайфуна

6 августа 2017 07:57 (UTC+04:00)

Мощный тайфун "Нору", обрушившийся на юг Японии в выходные, привел к отмене почти 260 внутренних авиарейсов, подтверждена гибель двух человек, рекомендация об эвакуации вынесена почти для 300 тысяч жителей префектур Кагосима и Миядзаки на острове Кюсю, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал NHK.

Накануне тайфун обрушился на острова Якусима, Танэгасима, Амами, принеся с собой шквалистый ветер и дождь. По мнению синоптиков, такой интенсивности ливень случается один раз в 50 лет. В некоторых районах скорость ветра превысила 30 метров в секунду. Тайфун движется очень медленно, в результате возникает эффект его "зависания" над одной и той же областью, а это означает, что ненастная погода продлится дольше обычного.

Согласно информации Главного метеорологического агентства Японии, в настоящее время давление в центре тайфуна составляет 970 гектопаскалей, скорость ветра в центре достигает 35 метров в секунду, при порывах — до 50. Циклон продвигается на северо-восток.

По предварительным прогнозам, в течение воскресенья тайфун обрушится на восточное побережье острова Кюсю, а к понедельнику — на остров Сикоку. Если направление продвижения тайфуна не изменится, что в начале следующей недели он обрушится на регионы Кинки, Токай и Канто, где расположены крупные города Киото, Осака, Кобэ, Нагоя, Йокогама и Токио.

Прохождение тайфуна будет сопровождаться сильными порывами ветра и ливневыми дождями. В некоторых районах в течение суток может выпасть до 600 миллиметров осадков. Высота волн в ряде регионов будет достигать 7-8 метров, в связи с чем специалисты призывают людей не выходить в море и не приближаться к берегу.

Azernews Newspaper
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