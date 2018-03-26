При взрыве рядом с парламентом Сомали погибли минимум пять человек

26 марта 2018 00:34 (UTC+04:00)

Не менее пяти человек погибли, еще несколько пострадали в результате взрыва неподалеку от здания парламента Сомали в Могадишо, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Синьхуа.

По словам источника агентства, инцидент произошел у въезда на территорию расположенного рядом здания МВД страны, где образовалась очередь из автомобилей, ожидающих досмотра. Один из автомобилей был заминирован.

Ни одна группировка пока не взяла ответственность за теракт.

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